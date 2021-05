Isola dei famosi, Beatrice Marchetti praticamente nuda. A Playa Imboscada arriva Gilles Rocca, che imbarazzo. "Oddio..."

03 maggio 2021 a

"Oddio, vestita così". Beatrice Marchetti è la naufraga solitaria dell'Isola dei famosi. La bella modella nell'ultima puntata del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi ha ricevuto la visita di Manuela Ferrera, che però ha poi rinunciato a restare a Playa Imboscada, per la gioia della Marchetti.

Lunedì sera, nuova "incursione". Gilles Rocca, fresco di eliminazione al televoto, viene trasportato via motoscafo sul lido selvaggio. La Blasi si collega con la Marchetti e le preannuncia l'incontro. La naufraga spera che sia una donna, ma quando intravede la sagoma muscolare dell'attore romano diventa paonazza. Motivo? Negli ultimi giorni ha deciso di sbarazzarsi di bikini e costumi da bagno e sostituirli con un risicatissimo "due pezzi" fatto a mano, solo di foglie di palma. Le forme, non scalfite dalle sofferenze della vita in Honduras, a stento vengono contenute dalle striminzite fresche frasche e quando Gilles Rocca le si avvicina la tensione è palpabile. Beatrice si copre con le mani, si "raccoglie", Gilles la guarda a più riprese facendole i complimenti. "Oltre che essere bella come il sole, è molto molto sensibile, sono contento di trovarla così", sorride alla Blasi.

Poi si entra nel vivo della questione. La Blasi chiede a Rocca se abbia o meno intenzione di restare ancora in gioco: "Ilary sei simpaticissima. Ciao, ciao!", taglia corto Gilles ridando la linea allo studio. Ma la presentatrice non molla: "Non vuoi scambiare quattro chiacchiere con Beatrice? Magari ti convince a restare". "Ci parlo molto volentieri - svicola Gilles -, mi fa piacere farle un po' di compagnia. Un quarto d'ora...". La ragione di tanta ritrosia è presto detta: già dalla scorsa puntata Rocca aveva chiesto di venire nominato ed eliminato per poter tornare in Italia dalla fidanzata, mosso da una botta di nostalgia. Sebbene negli ultimi minuti sembrasse un po' più incerto, il naufrago non pare aver cambiato idea. "Figurati se rimane, c'è quell'altra...", sussurrano in studio, maliziosi, i commentatori Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, mai teneri con Rocca.

