Isola dei famosi, malore in diretta per Andrea Cerioli: "Troppo pallido, non ce la fa". Un pesantissimo sospetto

04 maggio 2021 a

a

a

Malore in diretta per Andrea Cerioli all'Isola dei Famosi, Tutto accade poco prima della prova per individuare il nuovo leader del gruppo dei Primitivi. "Manca all’appello Andrea perché non si è sentito bene e si è ritirato dalla lotta", ha annunciato l'inviato in Honduras Massimiliano Rosolino a Ilary Blasi e ai telespettatori del reality di Canale 5. I dettagli sui problemi fisici di Cerioli sono inquietanti: "Ea un po’ pallido…". Pochi minuti prima, Cerioli aveva festeggiato la vittoria nella difficile prova dell'elastico in spiaggia abboffandosi di spiedini di carne insieme ai compagni di quadra. E forse proprio l'aver esagerato con tutto quel Bendiddio avrebbe provocato delle conseguenze negative al corpo dell'ex tronista di Uomini e donne.

"Ricordate la patata?". Roberto Alessi, una piccantissima indiscrezione su Ilary Blasi: clamoroso all'Isola, "che dice Totti"

"Si Ilary confermo quanto detto da Massimiliano prima, mi sono sentito male poco dopo aver mangiato - ha ammesso Cerioli, visibilmente provato e affaticato -. Non mi sento di fare la prova". Il rischio infatti, accettando di sottoporsi a una nuova sfibrante fatica fisica, sarebbe stato quello di peggiorare la situazione e compromettere, magari, la sua permanenza sull'Isola. Una vera iattura, vista l'ecatombe di naufraghi costretti a ritirarsi per problemi fisici nelle scorse settimane, da Elisa Isoardi a Brando Giorgi e Paul Gascoigne. Senza contare quelli "provati" dal punto di vista psicofisico, come Gilles Rocca crollato improvvisamente a tal punto di richiedere di venire nominato ed eliminato (come effettivamente poi avvenuto lunedì sera al televoto).

Abbuffata di spiedini all'Isola dei famosi: guarda il video integrale

Sospiro di sollievo per la Blasi, sempre più in difficoltà nel dirigere un gioco che sta perdendo pezzi importanti anche dal punto di vista della "sceneggiatura" e delle dinamiche interne al cast. "Hai mangiato troppi spiedini - ha scherzato la padrona di casa, dall'Italia -. Ho capito Andrea, adesso continuiamo con la gara".

"Elisa Isoardi torna". Indiscrezione sull'Isola dei Famosi: perché per lei non è finita

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.