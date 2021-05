Elisabetta Canalis e Cindy Crawford, il clamoroso intreccio: "Uscivano insieme ai tempi di Clooney. Oggi..."

07 maggio 2021 a

Elisabetta Canalis sarà la nuova testimonial dell’acqua San Benedetto. È quindi ufficialmente finita l’era di Cindy Crawford, definita “costosissima” da Gianfranco Ferroni, che ha riportato la notizia nella sua rubrica “Veleni in piazza”, pubblicata nell’edizione odierna de Il Tempo. “La settimana prossima - si legge - il colosso delle acqua minerali presenterà ufficialmente la campagna pubblicitaria con la nuova lady dei suoi spot”.

Che sarà appunto Elisabetta Canalis, sempre molto impegnata in Italia dal punto di vista lavorativo, nonostante ormai da anni abbia lasciato il Belpaese per trasferirsi negli Stati Uniti, dove ha messo su famiglia. “Un passaggio di testimone che fa parlare molto - scrive Ferroni - anche negli Stati Uniti, dove la Canalis vive da anni. Una volta Cindy ed Elisabetta andavano in vacanza insieme, quando quest’ultima era la fiamma di George Clooney”.

Ormai la storia con l’attore, che all’epoca fu sottoposta a una enorme pressione mediatica, è acqua passata: la Canalis è felicemente sposata con Brian Perri. “È un uomo solido - ha dichiarato recentemente in un’intervista a Panorama Wellness - viene da Pittsburgh, la città dell’acciaio, da una famiglia con 12 figli. È forte e responsabile, un conservatore. Per me c’è sempre. Credo di aver scelto bene”. Tra l’altro nella stessa intervista l’ex velina era apparsa piuttosto infastidita dalle domande sulla fine dell’amicizia con Maddalena Corvaglia, sua compagna di avventure televisive su Canale 5: “Non voglio nemmeno parlarne, sono soltanto pettegolezzi”.

