Isola dei famosi, Emanuela Tittocchia nuda nel letto di Awed: "Le t***e!", finisce in tragedia

Notte in bianco per Awed all'Isola dei famosi. Tutta colpa di Emanuela Tittocchia, che si è infilata "a letto" con lo youtuber, completamente nuda, destando il turbamento del ragazzo. Dopo essersi scambiati qualche bacio (per scherzo), il feeling tra i due sembra crescere, per la gioia di Ilary Blasi che tra un ritiro e una eliminazione ha disperatamente bisogno di mettere un po' di pepe in questa travagliata edizione. E Awed e la Tittocchia, entrambi single, non si tirano certo indietro.

Emanuela sfodera un topless esplosivo (il suo seno, rifatto, le è costato 8mila euro) e Awed coglie la palla al balzo proponendosi per un massaggio, "Ma sei nuda! Non ci credo, ti ho rivisto le t***e, così da vicino!", esclama quasi scandalizzato. La Tittocchia però non fa una piega e si procede al massaggio. Preludio a una notte bollente? No, perché lei si addormenta e la Blasi è un po' delusa: "È stata una tragedia. Almeno massaggia bene?".

"Nel massaggio ci ha messo quella passione napoletana che mi piace", scherza Emanuela, che però si aggiunge alla lunga sfilza di naufraghe che hanno servito un clamoroso due di picche al sempre arzillo Awed (in precedenza, si sono sottratte garbatamente alle sue avances Miryea Stabile, Drusilla Gucci e Beatrice Marchetti). "Non potevo fare il mannaro - si difende lui -, ma massaggio dopo massaggio vediamo dove arriviamo. A un certo punto si è addormentata lasciandomi là".

