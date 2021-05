Damiano dei Maneskin, "dopo 4 anni". Beccato, chi è la sua donna: 25 anni, meravigliosa. E...

10 maggio 2021 a

Damiano David, frontman dei Maneskin - il gruppo rock che ha trionfato al Festival di Sanremo 2021 - è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata. Lo stuolo di ammiratrici sarà rimasto fortemente deluso dal sapere che il ragazzo è in realtà fidanzato da lungo tempo: da oltre quattro anni frequenta Giorgia Soleri. Venticinque anni, la ragazza fa la modella e l’influencer: in tutto questo tempo non era mai apparsa al fianco del frontman dei Maneskin.

È stato proprio quest’ultimo a fare un annuncio a sorpresa sui social, dove ha rivelato dei dettagli sulla sua vita privata praticamente per la prima volta: Damiano ha infatti pubblicato una foto in cui appare abbracciato con la sua fidanzata, il tutto accompagnato dalla didascalia “dopo quasi 4 anni si può dire o no?”. Insomma, il cuore del frontman dei Maneskin è assolutamente impegnato, e non per la bassista del gruppo, Victoria De Angelis, come si era ipotizzato su più siti specializzati nel gossip.

“Poso, amo, mostro il c*** su Instagram e mangio l’amatriciana. Nel mentre scrivo poesia e faccio la femminista guastafeste”, è la presentazione di Giorgia Soleri sui social. La ragazza ha fatto perdere la testa da anni a Damiano David, ed è facile capire perché: non solo appare come una persona interessante, ma pure super sexy, come si vede dalle tante immagini in cui posa sfoggiando un fisico da urlo.

