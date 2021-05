Isola dei famosi, Vera Gemma sconvolgente: entra in studio con tutina e slip in vista

10 maggio 2021 a

Rientro da panterona per Vera Gemma, in studio all'Isola dei famosi. La naufraga, figlia di Giuliano Gemma e già vista a Pechino Express in coppia con Asia Argento, è stata eliminata la scorsa puntata e ha così fatto ritorno in Italia, dall'Honduras. Si è presentata in studio con una tutina dorata arditissima e molto, molto aderente. Forse troppo, perché quando si avvinghia a Tommaso Zorzi alzando la coscia simpaticamente la regia indugia maliziosamente sul suo Lato B, mostrando in modo inequivocabile il segno degli slip. D'altronde, la canzone scelta per la discesa delle scale, Eye of the tiger di Katy Perry, era tutto un programma e la Gemma, da vera vamp, non ha deluso le attese. "Mi hai battuto", si complimenta Ilary Blasi, famosa per i look estrosi e spesso sorprendenti.

Lo spettacolo prosegue quando Vera incrocia Jeda, il giovane fidanzato che la scorsa settimana ha avuto un (simpatico) incontro ravvicinato proprio con la Blasi. Ilary lo invita a un'aperitivo a due, "senza Francesco Totti", e poi gli strappa un bacio in bocca (con il plexiglass in mezzo). Vera, già gelosissima in Palapa, sembra piuttosto freddina. E quando incrocia il suo fidanzato, l'aria è abbastanza pesante.



Ancora una volta ci pensa la Blasi a sdrammatizzare: "Questa è la mia prima volta all'Isola, tutto avrei pensato tranne che finire in mezzo a un triangolo". La Gemma però protesta. "Questo gioco delle coppie è impari, Francesco (Totti, ndr) qua non viene". Ilary a questo punto mette in difficoltà il povero Jeda: "A chi vuoi più bene?". La fidanzata vera lo fulmina e a lui non resta che rispondere così: "A Rosolino (Massimiliano Rosolino, inviato dell'Isola in Honduras, ndr), altrimenti stasera dormo fuori casa".

