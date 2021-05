Isola dei famosi, Iva Zanicchi con la mano gonfia e deformata. Impressionante: in studio così, com'è oggi

10 maggio 2021 a

a

a

Venerdì sera Iva Zanicchi aveva sconvolto lo studio dell'Isola dei famosi, Ilary Blasi, gli altri opinionisti e i telespettatori mostrando la mano sinistra, che si era gonfiata a dismisura a causa di una puntura di vespa ricevuta nel pomeriggio. La cantante emiliana, 80 anni, non si era sentita bene e dopo essersi consultata con il suo medico aveva deciso di lasciare a metà la trasmissione, "forse dovrò fare un salto al pronto soccorso". Cautela logica, visti i recenti, drammatici guai di salute affrontati dall'aquila di Ligonchio, ricoverata in condizioni critiche per coronavirus, quasi in contemporanea con il fratello che purtroppo è stato stroncato dal Covid.

"Si vede qualcosa dentro". Manuela Ferrera e quel dettaglio "fisico" sconvolgente: la foto che non lascia dubbi | Guarda



L'apprensione generale dei colleghi ha lasciato spazio al sollievo, perché fortunatamente dopo due giorni le condizioni di Iva sono decisamente migliorate. "Sto bene, tutto bene, grazie", ha subito precisato con la Blasi, alzando la mano e mostrandola alle telecamere. Il gonfiore anomalo e impressionante e il colore viola sono praticamente scomparsi e quella foto pubblicata su Instagram, una mano deformata e irriconoscibile, è oggi un lontano ricordo, fortunatamente.





Il buonumore, però, alla Zanicchi non è mai venuto meno e questa sera abbiamo avuto la riprova. Beatrice Marchetti è stata raggiunta a Playa Imboscada da Francesca Lodo, che indecisa se rimanere o tornare in Italia scoppia a piangere. Elisa Isoardi la sprona a mettersi alla prova, "io su quella spiaggia sono rinata!". Ma Iva usa tutt'altro argomento: "Ilary, che ore sono? Le 11? Allora lo dico: siete i due più bei c***i dell'Isola, forza! Devi restare!".

Punta da una vespa in diretta tv, ecco come è ridotta la mano di Iva Zanicchi: una fotografia sconvolgente | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.