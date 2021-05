Tommaso Zorzi, baci e carezze col ballerino di Amici. Ma è polemica: "Coming out forzato"

12 maggio 2021 a

Tommaso Zorzi è finito al centro di alcune polemiche per un presunto coming out forzato. Il settimanale Chi ha beccato il vincitore del Grande Fratello Vip in compagnia di Tommaso Stanzani, nei confronti del quale non aveva nascosto di nutrire una particolare simpatia durante il suo percorso ad Amici. Il ballerino però non si è mai sbilanciato sulla sua situazione sentimentale né tantomeno sul suo orientamento: d’altronde saranno pure fatti suoi, anche se degli altri allievi della scuola di Maria De Filippi ormai si sa già vita, morte e miracoli.

In un servizio pubblicato sulla rivista diretta da Alfonso Signorini - che tra l’altro conosce molto bene Zorzi, avendolo lanciato quest’anno al GF Vip - l’opinionista dell’Isola dei Famosi è stato sorpreso con Stanzani fra i giardini di via Palestro, dove ha recentemente preso casa, mentre si tenevano la mano, si scambiavano un tenero bacio e si passavano le dita fra i capelli. Atteggiamenti complici e intimi, che però stanno facendo discutere: c’è chi accusa Zorzi di star forzando il coming out del ballerino di Amici, che non si è mai espresso riguardo al suo orientamento sessuale.

Inoltre, sempre sul settimanale Chi, recentemente Zorzi si era detto fidanzato con Lorenzo Campi, il rampollo della Torino che conta. A giudicare però dai nuovi scatti si direbbe che quella storia sia già naufragata e che adesso Tommaso abbia iniziato una nuova frequentazione.

