Elisabetta Gregoraci sbotta, "lo sto ancora cercando e non smetterò": una cannonata al (presunto) fidanzato?

18 maggio 2021 a

a

a

Elisabetta Gregoraci ha parlato di Stefano Coletti. Durante il Grande Fratello Vip aveva smentito di avere una relazione, nonostante alcuni indizi la targa della macchina di Coletti, con iniziale e data di nascita di Elisabetta. Una targa che poi è comparsa nelle foto di pochi giorni fa, con proprio la Gregoraci in posa davanti alla stessa. Entrambi però continuano a sostenere di non essere fidanzati. Ma prima lui con un messaggio per precisare di non essere il fidanzato di Elisabetta Gregoraci e poi lei, a dire che non c'è nessuna relazione.

"Tu fai questa roba a casa?". Gregoraci, la più maliziosa delle domande ad Avanti un altro: viene giù lo studio

Oggi, martedì 8 maggio, tra le storie di Instagram della Gregoraci si è definita una donna come tante, una mamma. Ha scritto che è stata innamorata in passato e ha sofferto per amore. Nel messaggio non ha fatto il nome di Stefano Coletti. Ha scritto di aver sempre cercato di proteggere la sua vita privata per rispetto suo e delle persone a cui si è avvicinata negli anni. "Ho subito le notizie recentemente diffuse come voi. L’amore è qualcosa di grande e di impalpabile, fatto di rispetto delle persone, dei tempi di ognuno e di passi nella stessa direzione. Io l’amore lo sto ancora cercando e non smetterò. Quando sarà, sarò io a farvelo sapere”, ha scritto.

"Avevo paura, ho sempre cercato di rimandarlo". Elisabetta Gregoraci, una confessione-choc su Flavio Briatore

Elisabetta Gregoraci ha smentito di essere fidanzata con Coletti. Leggendo tra le righe, però, si potrebbe leggere anche qualcosa in più: non era d’accordo col rendere pubbliche quelle foto? Altrimenti perché parlare di tempi e di passi nella stessa direzione?Insomma il mistero continua e appassiona i fan della showgirl che da sempre seguono con passione le gesta della loro beniamina.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.