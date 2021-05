Cristiano Malgioglio a Putin: "Sia clemente con la comunità gay"

Francesco Fredella 21 maggio 2021 a

E arriva il momento della conferenza stampa, l’Eurovision song contest - l’evento più atteso del mondo - è dietro l’angolo. Quest’anno lo commenteranno Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi. In conferenza stampa Malgy si rivolge a Vladimir Putin, chiedendo di essere clemente con la comunità LGBT. Un vero appello, che non passa inosservato. Una bomba. Malgy, sul palco, potrebbe parlare anche di questo affrontando uno dei temi più caldi e più sentiti dell’ultimo periodo. Infatti, a quanto pare, si attende un vero fuori programma. Cosa dirà Cristiano a Putin? Le telecamere di tutto il mondo, dopo questo annuncio, sono puntate su di lui. Si sa: Malgy non ha peli sulla lingua e dice le cose come stanno realmente. La sua battaglia in difesa della comunità LGBT è radicata negli anni. Adesso, però, con la partecipazione a questo evento mondiale potrebbe ottenere un vero bagno di popolarità. Una cassa di risonanza mediatica molto forte.

Intanto, Cristiano su prepara al quinto successo estivo con il brano: "Tutti mi guardano", che potrebbe scalare le classifiche. Il videoclip - ci dicono- sarà sensazionale. Ma non circolano, per adesso, indiscrezioni. Solo tanta curiosità.





