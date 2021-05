Fabio Testi, 79 anni e fidanzata di 34: "Una sessuologa, durante una visita di controllo è andata oltre"

21 maggio 2021 a

Fabio Testi fa di nuovo colpo. L'attore, 79 anni ma vicino agli 80, ha rivelato di aver trovato l'amore con una donna più giovane di lui di 45 anni, che di professione fa la sessuologa. "Ero lì per una visita di controllo e lei è andata oltre”, ha raccontato in un'intervista al settimanale Nuovo. Tutto sarebbe nato, insomma, da un consulto più approfondito del solito.

“Mi ha colpito il fatto che è una professoressa di sessuologia – ha spiegato il noto playboy ed ex gieffino della versione Vip del reality nell’edizione 2020 -. Sono interessato all’argomento e stiamo studiando il futuro. Ero lì per una visita di controllo e lei è andata oltre: ha voluto visitare di più!”. Fabio Testi, comunque, non è nuovo a relazioni con donne più giovani di lui.

Tra le sue ex fidanzate c'è anche Emanuela Tittocchia, 50 anni, che è stata recentemente eliminata dall’Isola dei Famosi 2021 e ha rifiutato di tentare di prolungare la sua avventura sulla spiaggia segreta del reality Mediaset, Playa Imboscadissima. Ma ad avere una relazione con lui sono state anche le attrici Ursula Andress, Charlotte Rampling e Anita Ekberg. E infine c'è stato anche il matrimonio con la stilista spagnola Lola Navarro dal 1979 al 1996.

