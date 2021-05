Chiara Ferragni e la sorella Valentina, volano gli stracci? "Aspra discussione", tutta colpa dei gioielli: indiscrezione-vip

24 maggio 2021 a

Un grosso guaio a casa Ferragni? Le indiscrezioni viaggiano a Ogni Mattina, il programma di Adriana Volpe in onda su Tv8, dove si è parlato di un presunto litigio tra Chiara Ferragni e la sorella, Valentina Ferragni. Le sorelle sono tre, per inciso, e il loro rapporto è sempre sembrato molto solido. E i social stanno lì a dimostrarlo. Eppure, ora, filtrano le indiscrezioni rilanciate da Santo Pirrotta, il quale ha affermato: "Ci sono fulmini e saette a casa Ferragni".

Dunque, Pirrotta ha subito chiarito che non parlava di Fedez e Chiara Ferragni, bensì di quest'ultima con la sorella Valentina. Dunque, Pirrotta ha ricordato come Chiara ha sempre sostenuto la sorella Valentina nelle sue scelte e in particolare con la linea di gioielli che la Ferragni minore ha lanciato. Ma proprio la linea di gioielli avrebbe causato dei raffreddamenti tra Chiara e qualche sua amica: alcune di queste avrebbero infatti sostenuto di essere state copiate da Valentina.

Ma non è tutto. Pirrotta ha infatti aggiunto che "Chiara ha manifestato in famiglia la voglia di creare anche lei una linea di gioielli e Valentina non l’ha presa bene. Il mio santo mi dice che c’è stata una discussione abbastanza accesa", spiega. Dunque si è interrogato: Chiara rinuncerà alla linea di gioielli o tirerà dritto per la sua strada? Da par suo, Adriana Volpe ha mostrato di non avere dubbi, sostenendo che Chiara, secondo lei, tenterà anche il lancio dei gioielli. Staremo a vedere.

