Arisa, è finita con Andrea Di Carlo: "Le cose cambiano, cosa cambierei di me". Una dolorosa ammissione

25 maggio 2021 a

a

a

Tra Arisa e Andrea Di Carlo pare sia davvero finita. L'artista, reduce dall'esperienza di Amici, si è aperta con i suoi fan su Instagram. Se fino a poche settimane fa si parlava addirittura di nozze, adesso invece si parla di una rottura definitiva, che però appare del tutto pacifica e senza strascichi negativi. Incalzata dalla domanda di un follower, la cantante ha detto: "Sto bene, grazie”.

"Indovina indovinello". E finisce in Tribunale: l'ex di Arisa denunciato dal giornalista di Dagospia, "insulti e minacce"

Poi, in merito alla fine della relazione con il manager, ha spiegato: "Le cose cambiano nella vita. Io so che nella vita le cose cambiano, bisogna rimanere fiduciosi e aspettare che cose belle arrivino”. Quando le viene chiesto se, tornando indietro, cambierebbe qualcosa per far andare le cose in maniera diversa, la risposta è questa: “Non sono mai stata una organizzatissima. Sempre fatalista”. E ancora: “Se potessi tornare indietro e cambiare qualcosa di me, diventerei un po’ più analitica, razionale, logica e organizzata, ma sarei un’altra”, ha aggiunto.

"Ho scoperto la sua fragilità". Arisa, ciò che non hanno mandato in onda ad Amici: la rivelazione della Cuccarini

Infine, cambiando argomento, si è spostata su Amici, cui ha partecipato come insegnante di canto nell'ultima edizione. A tal proposito Arisa ha dichiarato di aver apprezzato molto la lettera di Sangiovanni sui suoi compagni. E poi ha aggiunto che se potesse le piacerebbe duettare con Raffaele Renda perché lo ritiene un artista “molto bravo”. Infine l'augurio di poter tornare presto in tour, Covid permettendo: "Se non canto, non sono felice”, ha detto Arisa.

Cuccarini-De Martino, al centro dello studio succede di tutto: mai visti così | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.