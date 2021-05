Isola dei famosi, Valentina Persia e l'incidente bollente. Fuori tutto dal bikini, Ilary Blasi nel panico: "Avvertitela!"

31 maggio 2021 a

Un'altra battutaccia delle sue per Ilary Blasi. Stavolta la conduttrice dell'Isola dei famosi su Canale 5 ha preso di mira Valentina Persia, tra le protagoniste assolute di questa puntata di semifinale. Durante la prova con Miryea Stabile, Awed e Matteo Diamante la comica rivelatasi grazie a La sai l'ultima? negli anni 90 doveva respirare sott'acqua ma qualcosa non è andato per il verso giusto, e qui è intervenuta la Blasi con al solita verve: "Hai sbagliato buco, Valentina!", è il doppio senso (non elegantissimo) riferito al foto da cui respirare. Di fatto, un marchio di fabbrica della sua conduzione. E quando durante il gioco il bikini fa un brutto scherzo alla Persia, scoprendole un seno, Ilary si allarma: "Avvertitela!". Troppo tardi.



Ma la moglie di Francesco Totti, carica a pallettoni, ha avuto modo di prendersela anche con il suo povero inviato in Honduras Massimiliano Rosolino, spesso bistrattato. "Te in discoteca, Massimiliano, ormai ci vai solo per svuotare i posacenere", lo ha randellato per bene mentre Miryea e Isolde Kostner (uscita sconfitta dal televoto contro Damante e "rifugiatasi" sulla playa insieme alla industruttibile Beatrice Marchetti, ormai la naufraga solitaria di questa edizione) ballavano scatenate su dei cubi improvvisati.

Ma la gara ha visto Valentina sempre al centro, anche quando Awed è riuscito a volare in finale. Lo youtuber, che in settimana è stato protagonista di ironici siparietti "erotici" con la Persia, si è sciolto in calde lacrime e ha dedicato il risultato proprio alla comica: "Ci eravamo fatti una promessa - ha rivelato -. Volevamo andare in finale io, lei e Beppe Braida. Ti voglio bene, amico mio".

