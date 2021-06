Isola dei famosi, Ilary Blasi umilia Rosolino: "In discoteca tu raccogli i posaceneri", gelo in diretta

01 giugno 2021 a

Impietosa Ilary Blasi. All'Isola dei famosi, la conduttrice del reality di Canale 5 prende ancora una volta di mira il suo povero inviato in Honduras, Massimiliano Rosolino. In semifinale c'è tanta tensione, ma anche un piccolo spazio di divertimento e "insospettabile" leggerezza anche per Isolde Kostner, ex campionessa dello sci italiano, agonista nata e un po' "sergente di ferro" del programma, spesso malvista dagli altri naufraghi. Per una sera, gli autori dell'Isola la fanno scatenare piazzandola sul cubo insieme a Miryea Stabile, che in quanto ex de La Pupa e il Secchione appare decisamente più a suo agio con le movenze feline e sensuali, esaltate dai costumi semi-adamitici.

Le due "ragazze immagine dell'Honduras", le definisce simpaticamente Rosolino, ex olimpionico del nuoto azzurro, mentre Isolde e Miryea ballano sulle note di Zitti e buoni, il successo del momento dei Maneskin che dopo il Festival di Sanremo ha conquistato pure l'Eurovision Song Contest tra mille (ingiustificate) polemiche. Rosolino non fa in tempo nemmeno a finire la battuta che la Blasi lo fulmina con una uscita delle sue: "Te in discoteca, Massimiliano, ormai ci vai solo per svuotare i posacenere". Momento di gelo, giustificato, in Palapa.

A portare un sorriso a tutti ci ha pensato la solita Elettra Lamborghini, una che quando c'è da far festa non si tira mai indietro. Stupita dallo slancio festaiolo della Kostner ("In discoteca sul cubo meno di 12 ore non le faccio", sorride "Isi" alla fine dell'esibizione), la cantante, ereditiera, influencer e chi più ne ha più ne metta la butta lì: "Appena esci andiamo a farci una seratina". Questione di giorni: preparate i telefonini.

