Orietta Berti, compleanno molto speciale: le voci sul clamoroso progetto a settembre

Francesco Fredella 01 giugno 2021

Tenetevi pronti. Presto, a settembre, Orietta Berti duetterà con Cristiano Malgioglio. Roba da brividi, pelle d'oca, emozioni allo stato puro. Oggi Malgy fa gli auguri in modo davvero speciale alla Berti, che compie gli anni, e lancia sui social quel duetto che potrebbe diventare presto un successo internazionale.

Intanto, la Berti - da anni sulla cresta dell'onda - si gode una popolarità senza precedenti. Adesso, è uscito il nuovo lavoro musicale con Fedez e Achille Lauro, entrambi li ha incontrati durante l'ultimo Festival di Sanremo. Si tratta di un vero e proprio boom per la Berti, che sta spopolando anche sui social. La sua carriera è stata sempre in ascesa: dal successo degli anni Sessanta passando per la televisione, alle soglie del Duemila con Maurizio Costanzo a Buona Domenica. Fino all'arrivo da Fabio Fazio, a Che tempo che fa.



Ed ora c'è un nuovo tassello nella sua vita: il brano con due degli artisti più amati e il duetto con la Malgy, acclamata ovunque. Tra loro c'è una profonda amicizia. "Ridiamo sempre insieme", racconta Malgioglio quando gli chiediamo al telefono qualcosa in più sulla sua amica Orietta. "Mi ha persino regalato un vestito, che adesso porterò dalla sarta a sistemare", svela. Un dettaglio inedito, che pochi conoscevano. E sembra che Malgy e Orietta si siano incontrati persino diversi anni fa in America, dove la Berti è famosissima. Che dire: auguri, grande e inimitabile Orietta. La sua voce è bella come quando era agli inizi di questa carriera formidabile, che è sotto gli occhi di tutti.

