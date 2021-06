Isola dei famosi, Ignazio Moser crolla in lacrime: "Mio padre Francesco? Molto duro, spesso non andiamo d'accordo"

Francesco Fredella 01 giugno 2021 a

a

a

Ignazio Moser crolla. All'Isola dei famosi, tra digiuni e sforzi fisici, arriva pure il momento di fare i conti con quello che accade nella vita di tutti i giorni. E il fidanzato di Cecilia Rodriguez sgancia una bomba ad orologeria su suo padre Francesco Moser, grande campione di ciclismo. "Spesso non andiamo d'accordo ma è il mio esempio", dice in lacrime. Ignazio si sfoga con Awed e lo fa senza freni. "Mio papà è sempre stato molto duro con me. Loro vengono dallo sport e dal lavoro duro dei campi, Vedermi qua all’Isola o al Grande Fratello non è che va proprio nella direzione dei principi saldi della mia famiglia. La mia vita l’hanno accettata e mi appoggiano, ma mi hanno chiesto di stare fuori da queste cose", racconta con un filo di voce.

"Seno e naso non passano il test". Questa Cecilia Rodriguez? Dimenticatela: ecco com'era davvero la sorella di Belen anni fa | Video

Poi, a sorpresa, riceve un videomessaggio proprio da suo padre. "Lo sai che noi Moser non siamo bravi a dire le cose. Ti ho seguito nel tuo percorso in televisione, ho visto che ti hanno tagliato i capelli, anche la barba e di quello son contento, fosse per me ti toglierei anche tutti i tatuaggi. Hai fatto un bel percorso, io ti ho sempre rispettato e sei stato molto bravo. Noi ti aspettiamo a casa, ora che torni è tempo di ciliegie mature": parola di Francesco Moser.

Cecilia Rodriguez sotto-choc, come riducono Ignazio Moser in diretta tv: mai visto conciato così | Guarda





Ed è allora che Ignazio ha un vero e proprio crollo. "Il rapporto con mio papà è bellissimo, c'è sempre stato. Non ho niente di cui lamentarmi, solo che siamo due orsacchiotti, facciamo fatica a dirci le cose e dimostrarci affetto. Non me l'aspettavo, ci eravamo detti che lui non sarebbe mai intervenuto, non me l'aspettavo. Lui è il mio esempio e lo sarà per sempre", continua Ignazio. Queste parole inteneriscono i telespettatori che tifano per lui. Infatti, secondo gli ultimi sondaggi, Moser potrebbe essere uno dei concorrenti proiettati alla vittoria.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.