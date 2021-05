Isola dei Famosi, "gli altri naufraghi partiti prima". Ubaldo Lanzo vuota il sacco, bomba su Rosolino: un grosso caso

Francesco Fredella 27 maggio 2021 a

“Mi ero arrabbiato con lui”, ora Ubaldo Lanzo - il cromatologo dell’Isola dei famosi, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi - parla di nuovo dell’esperienza in Honduras. E lo fa in collegamento zoom su RTL1025 News. “Gli altri naufraghi erano partiti prima”, dice in diretta. Lanzo, con un passato nel mondo della moda, spesso è stato “pizzicato” da Massimiliano Rosolino durante lo svolgimento delle prove. Ubaldo ha concluso prima del tempo la sua esperienza in Honduras per problemi medici (si è trattato di un forte dolore ai denti). Ora torna a parlare di quanto accaduto e dice: “E’ stato perché gli altri concorrenti della squadra avversaria erano partiti dei secondi prima“.

Poi Ubaldo Lanzo svela per chi tifa: “Per Ignazio Moser”. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez, tra l’altro, ha vinto la pasta ed è stato costretto a radersi barba e capelli. Ultima curiosità: le scarpe con i tacchi di Ubaldo, che ha indossato Zorzi in studio. “E’ una creazione mia che ho fatto vent’anni fa per la mia laurea”, risponde Lanzo. Ora, però, potrebbe tornare in tv magari in un nuovo show. Sicuramente è stata una rivelazione di questa edizione dell’Isola, che ha sofferto un forte calo di ascolti.

La finalissima è ad un passo. E se vincesse davvero Moser? Lui, ultimo arrivato in Honduras, potrebbe davvero stupire tutti con una vittoria per niente scontata. Si tratterebbe di un vero colpaccio, che potrebbe far ingelosire molti concorrenti di questo reality. Tempo al tempo. Aspettiamo e capiamo come si evolveranno gli eventi. Tenetevi forte, il colpo di scena è dietro l’angolo.

