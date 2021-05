Striscia la Notizia, "seno e naso non passano il test": ecco com'era davvero anni fa Cecilia Rodriguez

13 maggio 2021 a

Conquista la rubrica di Striscia la Notizia, "Fatti e Rifatti", Cecilia Rodriguez. "La fidanzata di Belen Rodriguez - spiega il conduttore di Canale 5, Gerry Scotti - è ospite fisso dell'Isola dei Famosi, dove fa il tifo per il fidanzato Ignazio Moser". Ripercorrendo il passato però il tg satirico di Antonio Ricci ricorda la sua partecipazione al Grande Fratello. "Una partecipazione - prosegue Gerry - che le ha lasciato il segno". E non solo per aver incontrato il suo attuale fidanzato. Lo scanner test di Striscia infatti rivela qualche ritocchino apportato nel tempo: "Naso e seno non hanno superato la prova. Dal confronto sembra che Cecilia abbia dato una bella limatina al naso". Da qui la battuta di Scotti: "È una starlette molto social, si è rifatta il profilo". E ancora: "Anche il seno ha subito una ritoccatina, è cresciuto. Cecilia a furia di ritoccarsi è sempre più giovane.

Qualche giorno fa la showgirl era stata ospite anche del Punto Z di Tommaso Zorzi. Qui la Rodriguez si era lasciata andare a confessioni mai dette prima su Giulia Salemi. "L'ho conosciuta qualche anno fa per dei lavori che abbiamo fatto insieme", ha spiegato al conduttore anche lui reduce dal Gf Vip. "Un rapporto civile, no?", l'ha incalzata Zorzi.

"Posso dirti la verità? Sì, all'inizio tutto bene, poi... Non è perché si è fidanzata con Francesco Monte, mio ex fidanzato, ma una che ti dice 'amica amica amica'... Certo, poteva farmi una telefonata quando è andata al Grande Fratello, sono cose che si fanno. Ma ho visto una ragazza che in quel momento si voleva... C'era una mezza storia con mio fratello (Jeremias Rodriguez, ndr), sua mamma aveva detto che Iannone la chiamava... Ho fatto uno più uno più uno...".

Qui l'intero servizio di Striscia la Notizia su Cecilia Rodriguez

