Barbara D'Urso inchiodata dal paparazzo, con Zangrillo è ufficialmente passione: la foto che non lascia scampo

Tre indizi fanno una prova, si dice. E ora siamo ufficialmente al terzo avvistamento di Barbara D'Urso insieme a Francesco Zangrillo, assicuratore di 48 anni che sarebbe il suo uomo. I due, infatti, si frequenterebbero da tempo. E nonostante i depistaggi e i tentativi di non farsi sorprendere, il settimanale Oggi e i suoi paparazzi hanno nuovamente pizzicato la coppietta.

Le fotografie pubblicate dal rotocalco mostrano la conduttrice Mediaset a cena al ristorante "La Briciola", nel pieno centro di Milano, proprio insieme a Zangrillo. Finita la cena, la fuga in auto. I due, comunque, non ufficializzano né escono allo scoperto, ma sempre Oggi fa notare come l'assicuratore sia stato avvistato anche al compleanno della D'Urso.

Nelle foto scattate dai paparazzi, la coppia è a cena con qualche amico. Dunque, all'uscita dal ristorante, ecco lui attendere lei sotto la pioggia, in macchina, il motore già acceso per poi andarsene via velocemente. Insomma, il sospetto è che sia scattata la scintilla, anche se da par suo la D'Urso continua a dirsi single, e lo sostiene da tempo.

Eppure, aggiunge Oggi, quando qualcuno chiede alla conduttrice di Zangrillo, "lei non smentisce ma ammicca". Insomma, una sorta di indiretta conferma. Così come la conferma sembra arrivare dalle paparazzate, sempre più numerose, di quella che sembra essere diventata in tutto e per tutto una coppia.

