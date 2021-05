Elisa Isoardi, indiscrezione-terremoto: rivoluzione a Mediaset, "a chi può soffiare il posto". La regina abdica?

27 maggio 2021 a

Elisa Isoardi ormai è un volto Mediaset. L’exconduttrice di Rai1 potrebbe condurre un programma su Canale 5. Potrebbe occupare le fasce di Federica Panicucci e Barbara d’Urso. Oggi scrive che sarebbe fallito il tentativo di scippare Mattino 5 alla Panicucci. Il programma, infatti, raccoglie dal lunedì al venerdì più di un milione di spettatori, riuscendo a sfiorare in alcune occasioni anche il 21% di share e battendo sempre il diretto competitor in onda su Rai1, UnoMattina e Storie Italiane. Inutile cambiare, pensano ai vertici Mediaset.

Venerdì 28 maggio 2021 Barbara d'Urso saluterà il pubblico di Pomeriggio 5 per la consueta pausa estiva, una stagione televisiva amara però per gli ascolti. Il suo posto dovrebbe essere rimpiazzato proprio dalla Isoardi con un programma estivo sperimentale. Al vaglio potrebbe esserci anche altro a partire da settembre: una trasmissione autunnale su Rete4 dedicato alla salute e al benessere.

Il futuro lavorativo di Barbara d’Urso con Pomeriggio Cinque che potrebbe essere ridotto cedendo alcuni minuti alle soap e alle fasce quotidiane dei reality show di Canale 5 e il possibile addio, non è il solo problema. Pare che per lei non ci sarà spazio in prima serata. Alla domenica dovrebbe andare in onda Scherzi a Parte con Enrico Papi. Le conferme arriveranno solo con la presentazione dei palinsesti di Canale 5 2021/2022 tra qualche settimana. Si saprà così di più sul futuro televisivo sia di Barbara d'Urso che di Elisa Isoardi.

