Lorella Cuccarini, gira una voce a Mediaset: "Che programma vogliono darle", impensabile cambio della guardia

Lorella Cuccarini potrebbe sostituire Barbara D’Urso nel programma della domenica pomeriggio su Canale 5. Per la nota conduttrice partenopea, infatti, questa stagione televisiva non ha ottenuto gli ascolti sperati dai vertici di Mediaset. Tant’è che si è deciso di chiudere Live-non è la D’Urso in anticipo, lo scorso marzo. L'ultima puntata di Pomeriggio Cinque. invece, andrà in onda oggi. E così si chiuderà la stagione televisiva della D'Urso.

L’indiscrezione sull’arrivo della Cuccarini è stata lanciata dal sito di TvBlog, che ha scritto: “L’attuale professoressa di ballo della scuola di Amici, Lorella Cuccarini, secondo le intenzioni di Mediaset, avrebbe tutte le carte in regola per presidiare il pomeriggio del giorno di festa della rete ammiraglia del gruppo Mediaset…”.

Lo scambio D’Urso-Cuccarini potrebbe avvenire già nel mese di settembre. Secondo TvBlog, inoltre, l’intenzione dell’azienda sarebbe ben precisa: “Mediaset per il dopo Barbara D’Urso avrebbe pensato a Lorella Cuccarini, con la voglia e la consapevolezza di voler cambiar registro rispetto a ciò che è stato mandato in onda fino a questa stagione tv…”. Resta da capire se l’ex maestra di Amici accetterà questa sfida. Per lei, comunque, non si tratterebbe della prima esperienza come conduttrice dei contenitori domenicali: in passato ha condotto diverse edizioni di Buona Domenica e anche di Domenica In. Ottenendo sempre risultati lusinghieri.

