Carmen Di Pietro, disastro in aereo: "Mi è esploso il seno. Quel rumore, la corsa in bagno. Ma alla fine..."

La poetessa Carmen Di Pietro torna a parlare. E lo fa senza segreti, come sempre. La Di Pietro, che sogna il ritorno al Grande Fratello vip. difende Sandra Milo (accusata di recente di aver fatto ricorso al bisturi). “Sandra Milo accusata di essere rifatta? È il mio mito, magari arrivare alla sua età così come è lei! – ha ammesso – È il mio modello di vita: non si prende mai sul serio, si mette sempre in gioco. Magari essere sempre così!”, racconta a RTL102.5 News la Di Pietro. Anche lei, spesso, è oggetto di critiche, ma nella vita ha sempre saputo difendersi.

“Le critiche? Ben vengano! Io però non amo la volgarità, infatti quelle persone lì le blocco immediatamente”, dice. E quando si parla di chirurgia estetica non nasconde quell'episodio della protesi ad un seno scoppiata in aereo. "Ero diretta a Madrid perché in quel periodo lavoravo molto in Spagna. Ad un certo punto un rumore e sono corsa nel bagno dell'aereo. Mi sono resa conto subito che qualcosa era accaduto. Era scoppiata la protesi, forse per la pressione sull'aereo", dice Carmen. Che difende il bisturi: “Cosa penso? Ne penso assolutamente bene - chiarisce – Certo, non mi piacciono gli eccessi, io stessa ogni tanto faccio dei ritocchini con l’acido ialuronico però non mi faccio iniettare tipo canotto!”.

La Di Pietro è ancora single. Non riesce a trovare l'uomo adatto dopo la morte di Sandro Paternostro, lo storico giornalista scomparso diversi anni fa. “Io fidanzata? Ma con chi? Nulla, sono fidanzata con me stessa. Non faccio vita mondana, vado a letto con le galline”, confida.

