Angelina Jolie, "non perdonerà mai Brad Pitt": crisi senza precedenti, la battaglia in tribunale finisce malissimo

"Angelina Jolie non perdonerà mai Brad Pitt": pare che la famosa attrice statunitense ce l'abbia con l'ex marito per la battaglia legale relativa alla custodia dei figli. Battaglia vinta dal divo hollywoodiano. Di recente, infatti, ai due genitori è stato concesso l’affidamento congiunto dopo una lunga lotta in tribunale. Il giudice incaricato, John Ouderkirk, si è pronunciato a favore di Brad, rigettando la richiesta di affidamento esclusivo avanzata da Angelina, che per questo adesso sarebbe “amaramente delusa”, come riporta il Mirror.

L’ex coppia ha sei figli: Maddox di 19 anni, Pax di 17, Zahara di 16, Shiloh di 14 e i gemelli Vivienne e Knox di 12. Il primogenito Maddox è l’unico che non dovrà sottostare alla decisione del tribunale visto che è già maggiorenne. Fonti vicine alla Jolie assicurano che l'attrice, per la piega che ha preso il caso e per come è finito per ora, “non perdonerà l’ex marito”. Tuttavia la lotta legale non sarebbe ancora conclusa, visto che Angelina vorrebbe procedere in appello per ribaltare la sentenza.

Brad Pitt pestava la Jolie? Inquietante testimonianza del figlio Maddox: "Voglio cambiare cognome"

La storia tra i due attori è finita ormai cinque anni fa: fu lei a chiedere il divorzio a causa di “differenze inconciliabili” con Pitt. "Mi sono separata per il bene della mia famiglia: è stata la decisione giusta”, aveva detto in un'intervista al magazine Vogue. Angelina ha spiegato anche che la questione divorzio le ha assorbito troppe energie, rendendo impossibili i suoi sogni di regista: “Amo dirigere, ma ho avuto un cambiamento nella mia situazione familiare che non mi ha permesso di fare la regista per alcuni anni”, ha detto a Entertainment Weekly.

