Al Bano Carrisi, la figlia Jasmine spiazza tutti: "Non lo farei mai con lui"

“Non farei mai un singolo con lui”: Jasmine Carrisi ha fatto questa rivelazione ai microfoni di Radio Smeraldo parlando d i papà Al Bano. La giovane cantante di recente ha pubblicato un nuovo brano dal titolo “Calamite” e a tal proposito ha detto: “E’ un pezzo super leggero ed estivo”. Quando poi lo speaker radiofonico Matteo Bortone le ha chiesto se in futuro vorrebbe duettare con suo padre, Jasmine ha ammesso: “Abbiamo due stili completamente diversi e poi la sua voce coprirebbe la mia“.

La 20enne, però, non ha nascosto di aver intrapreso la carriera di cantante proprio per merito di Al Bano: “Artisticamente parlando mi ha aiutato molto. Dal punto di vista musicale sicuramente ha tantissima esperienza”. Quando le è stato chiesto se ci siano stati dei consigli da parte del papà sul nuovo singolo, lei ha svelato un retroscena: “Il titolo me l’ha consigliato lui. Secondo lui suonava meglio così, quindi mi sono fidata”.

Parlando del suo nuovo brano, poi, ha aggiunto: “Sono molto contenta. Rispetto a quello precedente lo definisco più maturo”. Mentre sul suo futuro musicale ha detto: “Credo di voler continuare a esplorare, provare magari altri generi e stili sino a quando non troverò quello mio vero. Secondo me è giusto provare e capire dove si sta meglio”. Ma ci sarebbe ancora un desiderio da realizzare: “Registrare un album sarebbe un mio sogno, capisci molto bene il tuo genere, però secondo me ci vogliono delle basi solide. Voglio prima costruirmi e poi si vedrà”.

