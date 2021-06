Veronica Pivetti e Paolo Conticini, "Un tipo di amore": confessione privata, presente quello che andava in onda in tv?

04 giugno 2021 a

a

a

"Con Veronica Pivetti è stato amore artistico a prima vista, dall’iniziale provino è nata una specie di magia": a fare questa dichiarazione è stato Paolo Conticini che, insieme alla Pivetti, ha recitato negli anni scorsi in "Provaci ancora prof", la serie della Rai che ha appassionato tantissimi italiani. Il simpatico attore, però, non ha recitato solo in questa fiction, ma è noto anche per aver partecipato a diversi programmi sul piccolo schermo. Uno di questi è Tale e Quale Show di Carlo Conti.

"Tutti, tranne me e Elisa". Todaro, sfogo brutale in diretta da Liorni: accusa pesante sulla giuria di Ballando

A proposito della trasmissione di Rai 1, Conticini ha svelato un retroscena in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni: “Feci una scommessa con Carlo Conti, se vinco la puntata poi attraverso la Tiburtina vestito da Renato Zero. L’ho fatto e per strada è scoppiato il caos”. Paolo, comunque, non si è fatto mancare proprio niente nel corso della sua carriera. Di recente infatti ha fatto parte anche del cast di Ballando con le stelle, la trasmissione di Milly Carlucci in onda su Rai 1.

"Se non faccio come dice lui, è finita": la madre-vip "sottomessa", una risposta che sconvolge Mara Venier

Parlando, poi, della sua vita quotidiana e in particolare della sua capacità di cucinare, Conticini è stato chiaro: "Sono attore e ballerino, ma non uno chef, a casa cucina mia moglie”. Qualche giorno fa, inoltre, una foto insieme a Veronica Pivetti ha scatenato i fan. L'attore, infatti, ha pubblicato uno scatto in cui appare sorridente accanto alla collega e i suoi follower hanno subito pensato a una nuova stagione di "Provaci ancora prof", a quattro anni dalla fine della fiction. In realtà, però, non c'è ancora nulla di ufficiale.

Carlo Conti, colpaccio ad Affari Tuoi: i nuovi “pacchisti”? Due super vip: ecco i nomi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.