Canzone Segreta, Irene Pivetti piange in diretta: "Siamo andati a letto insieme", valle di lacrime

Serata di forti emozioni (e polemiche) a Canzone segreta, il nuovo show del venerdì sera di Rai1 condotto da Serena Rossi. In studio c'è Veronica Pivetti, attrice sorella dell'ex presidente della Camera leghista Irene Pivetti. A farle una sorpresa è il collega Paolo Conticini, con cui ha recitato sul set di Provaci ancora prof. L'attore le dedica Uno su mille, commovente canzone portata al successo da Gianni Morandi (a proposito, il cantante è bolognese è ancora ricoverato per ustioni a Cesena dopo un incidente in giardino: auguri) che Conticini considera perfetta per Irene.

"Credo sia molto affine a tutto ciò che fa - spiega davanti alla Rossi e alla Pivetti -. In questo mestiere si cade tante volte, ci si rialza e dobbiamo contare ognuno su noi stessi, quindi credo sia proprio il testo giusto per Veronica". E la destinataria del brano scoppia in lacrime, visibilmente commossa: "Lui è un fratello per me. Devi sapere che noi siamo stati a letto 15 giorni insieme dalla mattina alla sera". Il commento, ironico, è proprio alla fiction girata insieme e in cui interpretavano una affiatatissima coppia. "Ma quanto sono belli Paolo e Veronica, vi prego fate ritornare la prof abbiamo bisogno di loro due sullo schermo", esultano i fan sui social, in tempo reale.

Il siparietto Conticini-Pivetti è uno dei momenti più riusciti dello show al debutto, per il resto molto criticato perché giudicato né carne né pesce, un mix di musica e colpi di scena che piazzano il programma a metà strada tra Carramba che sorpresa di Raffaella Carrà e Live Non è la D'Urso di Barbara D'Urso, ma senza la loro freschezza e verve. E questo nonostante il giudizio su Serena Rossi sia stato unanimemente positivo. Urge correggere la rotta?

