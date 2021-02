C'è posta per te? Irene Pivetti: "Me la gioco fino in fondo", come se la ride Maria De Filippi

Francesco Fredella 12 febbraio 2021 a

Irene Pivetti contro Maria De Filippi. Due donne, due big. Una contro l'altra in televisione di sabato sera. Domani, sabato 13 febbraio, il derby: C’è posta per te contro Parlami d'amore, Canale 5 contro Rai 1. E la Pivetti a Tv Mia dice: "Vado contro un programma amatissimo ma, voglio giocarmela fino in fondo". Inutile fare previsioni: è troppo presto. In studio ci sarà anche Paolo Conticini, vecchia conoscenza della Pivetti. “Paolo ed io abbiamo lavorato insieme per 12 anni e tra di noi c’è un rapporto speciale. Sono felice che ora il pubblico possa ritrovarci, anche se in una veste diversa", aggiunge nell'intervista.

“Ci saranno grandi ospiti. Ci saranno grandi stelle della musica italiana con il loro successi. E poi, solo per noi, canteranno una grande canzone d’amore”, continua la Pivetti. Rai 1 con lo show del sabato sera cerca di posizionarsi in una fascia che da anni è territorio della De Filippi. Il suo C'è posta per te, people-show dei sentimenti, è sicuramente imbattibile. Nelle scorse puntate ha sfiorato il 30% di share. E anche sui social va fortissimo.

Si prevede una sfida molto difficile per la Pivetti e Conticini, chiamati ad una performance di altissimo profilo. Non è la prima volta che la Rete ammiraglia Rai tenta di sfidare la De Filippi. Ma con risultati spesso bassi. Si sa: C'è posta per te, da oltre 20 anni, è un programma di riferimento per il pubblico del sabato sera. Questa edizione, tra l'altro, sembra andare ancora più forte rispetto alle altre. Ma tra poche ore gli occhi saranno puntati anche su Rai 1, visto che la Pivetti annuncia la presenza di grandi ospiti.

