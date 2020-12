Domenica In, "se non faccio come dice lui è finita": madre-vip sottomessa, la risposta che sconvolge Mara Venier

13 dicembre 2020 a

Paolo Conticini è stato ospite di Domenica In, condotto da Mara Venier. Per Conticini la trasmissione gli ha riservato una sorpresa: un collegamento con i genitori. A un certo punto la madre, ha commesso una gaffe che poteva tramutarsi in un caso, ma la Venier e lo stesso Conticini sono riusciti a rimediare con molta classe. Alla domanda se ogni tanto si scontra con il figlio, la madre ha risposto. “Lui è un bravo figliolo, però vuol sempre avere ragione. Se non faccio quello che dice lui è finita, addio. Lui è così!”, la risposta.

Conticini, capito il momento delicato, ha spiegato che certe sue prese di posizione sono semplicemente per il bene del genitore e per nulla offensive. “Mamma stiamo parlando davanti a tutta Italia”, ha poi voluto replicare scherzosamente alla madre, tra le risate della Venier.

