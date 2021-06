Caterina Balivo, la confessione sul suo seno: "È cresciuto ma senza bisturi, ecco perché"

04 giugno 2021 a

Caterina Balivo ha ammesso di avere un seno più grande rispetto al solito ma ha smentito qualsiasi tipo di intervento chirurgico. La verità, come lei stessa ha spiegato in un'intervista al magazine Gente, è che dopo la gravidanza il suo corpo è cambiato un po’ e ha messo su qualche chilo. “Ammetto che è cresciuto: mi hanno spiegato che quando metti un po’ di ciccia va anche lì. Quindi sì, è più polposo, più bello e tutto naturale”, ha detto con orgoglio. La nota conduttrice campana, infatti, ha due figli. La più piccola si chiama Cora e ha 4 anni.

La presentatrice ha spiegato anche di aver trovato un ottimo equilibrio col suo fisico. Tuttavia, con un po' di amarezza, ha confessato che le sarebbe piaciuto ricevere delle parole di conforto da un'amica dopo il parto. "Guarda che il tuo corpo cambia dopo la gravidanza e, forse, dopo due anni, torna quasi come prima”: questo il discorso che avrebbe voluto sentire. In ogni caso, la Balivo ha assicurato di esserci arrivata da sola a convincersi che è inutile ossessionarsi.

Secondo lei, infatti, i valori che contano nella vita sono altri: "Essere gentili, generosi e intelligenti”, ha puntualizzato la conduttrice che cerca di insegnare proprio questo a a sua figlia Cora: “Lo ripeto come un mantra”. In riferimento al suo corpo, poi, ha confessato: "Da tempo lotto con la cellulite, ho le smagliature sulla pancia già da prima della gravidanza. E credetemi, vederle all’inizio non è il massimo”.

