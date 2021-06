Chiara Ferragni, lite con Fedez: "St***". Spunta il commentino malizioso alla bella attrice

05 giugno 2021 a

a

a

A Chiara Ferragni lo scherzo architettato dal marito Fedez non è piaciuto affatto. Il cantante, in combutta con l’attrice spagnola Ester Exposito, ha tratto in inganno la nota influencer. Il rapper infatti non ha mai nascosto un debole per l'attrice, ma questa volta si è spinto troppo in là. Fedez ha infatti commentato una foto della Exposito scrivendo: "Ma quanto è bella mia moglie… ah no ho sbagliato post scusate". Nessun errore però, quello del rapper era tutto uno scherzo all'insaputa della consorte che pare non aver apprezzato il commento. La Ferragni infatti si è munita di cellulare, ha aperto WhatsApp e ha mandato un messaggino proprio al marito: "Str**", ha tuonato senza lasciare spazio all'immaginazione. Fedez ha provveduto immediatamente a pubblicare tutto sui social scatenando la risata di molti fan.

"Un'aspra discussione". Chiara-Valentina, volano stracci in casa Ferragni? "Tutta colpa dei gioielli", indiscrezione-vip

Intanto Fedez deve fare i conti con questioni ben più serie dopo le accuse al Concertone del Primo maggio. Il rapper sul palco ha lanciato un'invettiva dapprima contro la Lega, rea di essere sfavorevole al ddl Zan, e poi contro la Rai. Quest'ultima è stata attaccata per aver chiesto di non lasciarsi andare a commenti politici, in quanto non c'era contraddittorio.

Ombelico di fuori, e sotto molto peggio. Chiara Ferragni travolta: sapete dove si è presentata "conciata così"? | Foto

Ma nulla, Fedez non ci è stato e così ha parlato a ruota libera. Un caso dal clamore inimmaginabile tanto che la Rai ha deciso di querelare il cantante per diffamazione. Viale Mazzini dunque porterà in tribunale il rapper. E chissà come andrà a finire la storia che ha tenuto tutti con il fiato sospeso, tra chi patteggiava per Fedez e chi per la Rai.

"La ciabatta usata da quelle professioniste". Che bomba su Chiara Ferragni, la "tappinara sicula": chi la impallina

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.