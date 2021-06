Isola dei famosi, Awed vince con tradimento. "Proprio a lei?", la clamorosa "pugnalata" a Valentina Persia: "Guardate la sua faccia"

08 giugno 2021 a

È Awed il vincitore dell'Isola dei Famosi 2021. Il giovane youtuber si è aggiudicato i 100mila euro del montepremi del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi (ma la metà andrà in beneficenza) avendo la meglio sulla comica Valentina Persia e l'ex di Uomini e donne Andrea Cerioli. "Dedico la vittoria ai miei affetti cari e agli amici e a tutte le persone che mi seguono dal lontano 2012…", ha festeggiato incredulo. Ma la serata per lui è stata ricca di critiche e veleni.

La vittoria al televoto contro l'ex protagonista di La sai l'ultima? è stata netta e insindacabile (61% dei voti) ma prima c'è stato un momento che ha spiazzato tutti. Al momento di scegliere chi mandare al televoto contro Ignazio Moser tra Valentina e Cerioli, Awed ha scelto proprio la Persia, a cui ha sempre detto di essere legatissimo ricordando spesso la promessa di arrivare in finale insieme. "Non mi aspettavo questa mossa", ha scosso la testa in studio Angela Melillo. E Tommaso Zorzi, opinionista della Blasi sempre molto schietto e puntuto, è stato ancora più duro: "Scelta banale e di poca strategia... Mi sarei aspettato votasse Andrea... Io fossi stato in lui avrei mandato uno come Andrea in nomination, così me ne sarei fatto fuori uno".

"Mi facevano segni, me ne sono fregata". Ilary Blasi, tutta la verità sulla brutale rissa con Fabrizio Corona

L'altra opinionista Elettra Lamborghini ne fa invece una questione personale, ricordando proprio il legame sbandierato tra Awed e la Persia: "Si è vista che Valentina c’è rimasta male, ma d’altronde arrivati alla fine ed è giusto che ognuno giochi di strategia". E lo stesso sottolinea Francesca Lodo: "In vari momenti ha sempre detto di voler andare in finale con lei. Questo colpo a lei non me l’aspettavo". Alla fine però, risultato alla mano, ha avuto ragione lo youtuber.

