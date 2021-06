Barbara D'Urso e Zangrillo, notte di passione: tacchi a spillo, calze a rete e gonnellina, la paparazzata clamorosa

08 giugno 2021 a

Notte romantica e scatenata per Barbara D'Urso e Francesco Zangrillo. La conduttrice di Mediaset da qualche tempo fa coppia fissa con l'assicuratore e i tabloid hanno scatenato i loro segugi armati di macchina fotografica per coglierne ogni movimento e immortalare le tradizionali tenerezze da innamorati. Carmelita, come noto, è riservatissima e poco o nulla concede al gossip. Così ogni paparazzata ha il sapore di un evento. Quella del settimanale Oggi, per esempio: Barbara e Francesco vengono immortalati in occasione di un ritrovo serale a casa di un amico comune, lo stilista Francesco Scognamiglio, che per l'occasione cucina per loro pasta fagioli e cozze, un classico della tavola napoletana.

La D'Urso arriva con l'autista, la Bmw di Zangrillo è parcheggiata fuori. A colpire è il look "pirotecnico" di Barbara: tacchi a spillo, calze a rete molto aggressive, gonnellina corta e svolazzante. Poche storie: siamo di fronte alla 64enne più bella e sensuale d'Italia. A farle compagna fino all'auto è Raffaello Tonon, oggi opinionista e giornalista e rivelatosi come concorrente del Grande Fratello e poi nei salotti televisivi della stessa Carmelita.

"Ultimo a far capolino dal portone - scrive Oggi - e a vegliare dall’alto con lo sguardo da condor, è proprio Zangrillo". Proprio l'assicuratore accompagna Barbara a casa in corso Como, una delle vie più glamour della notte milanese. "Una volta arrivata saluta gli amici: tutti, tranne lui - suggerisce il settimanale -. Perché si accorge del nostro fotografo, con gran disappunto. E corre a passo svelto verso casa, fingendo indifferenza".

