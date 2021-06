Isola dei famosi, Ignazio Moser gela Ilary Blasi: "Se scavi c'è una cosetta". Il clamoroso rifiuto in diretta

08 giugno 2021 a

Chiedetegli tutto, ma non di fare una proposta di matrimonio in pompa magna. Sull'Isola dei famosi, Ignazio Moser - arrivato alla finalissima - non vuole fare lo show. E, così, dopo aver incontrato Cecilia Rodriguez (che in pratica è sbarcata in Honduras solo per lui) si scontra con gli autori. Ignazio legge i messaggi d'amore scritti da Cecilia Rodriguez e poi la incontra: i baci appassionati non mancano. Il pubblico sogna, visto che la coppia ormai dai tempi del primo Grande Fratello Vip (anno 2017) è amatissima da tutti: Moser e la Rodrigurez, lo ricordiamo, si sono innamorati proprio in quella casa (lei era in crisi profonda con Francesco Monte, mollato in diretta per lasciarsi andare nelle braccia dello storico figlio di Francesco Moser, campione di ciclismo).

Ilary Blasi, però, vuole lo scoop cercando di mettere insieme tutto, finalissima ed eventuale proposta di matrimonio in diretta in spiaggia. Ma questa proposta non s'ha da fare. "C’è il tramonto, il mare, la spiaggia. Se scavi lì sotto c’è una cosetta, mi sono portata avanti", dice la conduttrice che spera nella frase d'amore che possa trasformarsi in adrenalina per lo share. Zero. Moser non dice nulla.

Da tempo si parla di matrimonio tra loro, ma per adesso il sì sembra ancora lontano. La coppia preferisce vivere questo momento serenamente senza il clamore dei giornali e dei social. Subito dopo l'isola Moser ha chiamato Andrea Damante (i due si sono conosciuti proprio nella casa del GfVp). Un momento che è diventato social perché il dj veronese ha pubblicato uno screen di quella conversazione video a torso nudo con l'ex naufrago.

