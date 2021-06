Isola dei Famosi, il trionfatore Awed? Indiscrezione da 50mila euro: che fine fa la metà del suo bottino

Francesco Fredella 09 giugno 2021 a

Terzo incomodo? Forse si, ma la foto - tra una coincidenza e l’altra in aeroporto - diventa virale. Awed al centro, Ignazio Moser e Andrea Cerioli con le rispettive fidanzate: il vincitore dell'Isola dei Famosi lancia un appello "Cercasi disperatamente fidanzata per uscite di coppia”, scrive. E i fan lo inondano di messaggi. Ovviamente si tratta di un post molto forte e virale, che in poco tempo fa il giro della Rete.

Awed, nei giorni scorsi, ha vinto l’edizione del programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e ha lasciato tutti senza parole: viene dal mondo della Rete e ha sparigliato le carte. Per questo motivo sui social Luca Vismara è tornato ad attaccarlo senza mezzi termini, dandogli dell'incoerente. Per adesso Awed, che ha incassato 100 mila euro come super premi (la metà sarà devoluta in beneficenza), non si esprime. Silenzio totale.

In aeroporto, in volo dall'Honduras verso l'Italia, sembra che si siano affievoliti tutti i concorrenti: dopo i dissidi e le lotte, anche causate dalla fame, vanno d'amore e d'accordo. Con un colpo di spugna la finalissima ha cancellato ogni tipo di tensione. E torna il sereno. Si attende, però, un'indiscrezione legata a quella foto: come mai Moser non ha fatto la proposta di matrimonio a Cecilia Rodriguez, che è volata in Honduras? Sembra, da indiscrezione, che il figlio del campione di ciclismo voglia tutelare la propria privacy. Nulla di più. I fan sperano che, una volta giunti in Italia, possa esserci finalmente il grande gesto. la proposta di matrimonio che tutti aspettano da un paio di anni.

