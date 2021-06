Barbara D'Urso-Zangrillo, amore a gonfie vele? "Non è Tarzan", veleno puro dell'ex di Carmelita: fino a dove si spinge

09 giugno 2021 a

Barbara d’Urso continua a frequentarsi con Francesco Zangrillo, l’assicuratore con cui è stata paparazzata più volte negli ultimi mesi (48enne con alle spalle un matrimonio e tre figli). Qualche giorno fa sono stati beccati nella notte milanese e poi a Forte dei Marmi. I ben informati assicurano che stavolta il gossip ha fatto centro e che non si tratterebbe della solita amicizia senza passione. Altro indizio che fa credere che la conduttrice faccia sul serio non avendo ancora smentito le voci che la vorrebbero occupata.

Ora però è intervenuto un “ex” della d’Urso. Lui ha lasciato intendere chiaramente di aver avuto un flirt con la conduttrice mentre lei non ha mai confermato. Si tratta di Alberto Mezzetti, il Tarzan di Viterbo. Ex gieffino, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto con una fotografia e una didascalia alquanto curiosa. “Live non è Tarzan .. Prest..ito in TV. Tanto adesso spazio c’è e la posta è finita”, il commento. Una frecciatina contro la d'Urso e la non conferma del programma della conduttrice da parte di Mediaset.

Mezzetti, in una intervista, dichiarava di essere stato tagliato fuori di punto in bianco dai salotti ‘d’ursiani’, senza ricevere alcuna spiegazione. Non solo: nel corso della chiacchierata affermava che tra lui e Barbara ci fu ben altro che una semplice amicizia. A sostegno del suo racconto faceva notare che la d’Urso non smentì le sue dichiarazioni. “Il senso è: se io dico che sono stato con te e tu manco dici ‘ma questo è matto’ vuol dire che è vero".

