Non è una donna, la foto sconvolgente di Damian: il figlio della super-star si mostra così

Capelli lunghi, occhi azzurri e bellezza androgina: Damian, 19 anni, ha già conquistato tutti sui social. Lavora nel mondo della moda e il suo aspetto fisico non passa certo inosservato. Sua madre, inoltre, è un'attrice famosa in tutto il mondo, considerata un'icona e una musa negli anni Novanta. Stiamo parlando di Liz Hurley. E la somiglianza madre-figlio è piuttosto impressionante.

Damian, insomma, ha detto addio allo stereotipo del maschio palestrato. Ha un fisico longilineo e lineamenti delicati. A mandare in tilt i suoi fan è stata l'ultima foto pubblicata sui social: lui a petto nudo davanti al mare. Damian, alto 1 metro e 85, al momento lavora con la prestigiosa agenzia di modelli Img e alle spalle ha già due campagne con la linea di make-up di Pat McGrath.

"Quando avevo 17 anni, ho ricevuto una telefonata che diceva che il fotografo di moda Steven Meisel mi voleva a New York il giorno dopo per una nuova campagna - ha raccontato il giovane, che ha iniziato molto presto a lavorare nel mondo della moda -. Non avevo mai fatto il modello prima di quella chiamata, ma in un momento di follia ho accettato, sono andato lì, ho girato la campagna e sono tornato a scuola in tempo per la prima lezione del Lunedì seguente". Con la mamma, come lui stesso ha spiegato, il rapporto è bellissimo.

