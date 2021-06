Chiara Ferragni insulta in pubblico Fedez: "Str***, soltanto quando sei nudo"

11 giugno 2021 a

La vita della coppia Chiara Ferragni-Fedez è sempre pubblica. Anche i battibecchi. Nella serata del 10 giugno l'influencer e il rapper hanno condiviso su Instagram alcuni video che li ritraggono impegnati a discutere. Tutta colpa del look del marito che, tornato a casa, riceve una sfilza di complimenti. "Finalmente vestito da adulto - ha commentato la Ferragni - guarda che bel fioeu". Per una volta infatti Fedez ha lasciato nel cassetto gli abiti sportivi e casual che è solito indossare. Eppure il dettaglio notato dalla moglie non gli è andato tanto giù: "Che cosa? Vuoi dirmi che negli ultimi mesi non mi hai trovato sexy?", ha subito chiesto mentre la Ferragni non faceva passare tanto tempo prima di replicare: "Non tanto, sei sexy quando non sei vestito. Quando sei vestito no".

A quel punto il rapper incredulo ha concluso: "Non so se è un complimento". E allora la lezione è arrivata dall'esperta di stile che ha chiosato sui social: "Basta che sia sicuro di sé... E che non metta canottiere da basket". Tra i due qualche settimana fa era andato in scena un altro litigio, questa volta per colpa di uno scherzo che il rapper ha pianificato per la consorte gelosa. Fedez, da sempre ammiratore della bellissima attrice Ester Exposito, ha voluto lasciare un commento sotto a una sua foto: "Ma quanto è bella mia moglie… ah no ho sbagliato post scusate".

Una gaffe ben pensata che però ha scatenato l'ira della moglie, quella vera: "Str**", è stato il messaggio inviato dalla Ferragni sul cellulare del marito. Il tutto ovviamente pubblicato su Instagram dove le risate sono state parecchi. Chi infatti avrebbe mai pensato a una Ferragni super gelosa. Eppure Fedez conosce benissimo il suo punto debole.

