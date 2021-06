Francesca Sofia Novello, via il velo in spiaggia e fuori il lato B: da resarci secchi, una foto da bollino rosso

11 giugno 2021 a

L'estate sta per arrivare. E la voglia di sole, di mare e di libertà per Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, accende gli animi dei follower con uno scatto da restare a bocca aperta In bikini sul bagnasciuga al tramonto è un vero spettacolo per gli occhi. Si godei raggi di sole e la brezza leggera, dando le spalle all'obiettivo e mettendo in mostra un lato B perfetto e intrigante.

La spalla di Amadeus allo scorso festival di Sanremo è sulla spiaggia di Pesaro, a due passi dalla casa del suo fidanzato. Lei nel frattempo manda cartoline super-sexy, con costumini succintissimi che concedono prospettive intriganti a chi la segue sui suoi profili social. La modella racconta ai follower le sue giornate, lasciando intravedere scorci su pomeriggi in spiaggia, cene romantiche e momenti fashion.

"La bomboletta passo indietro": Amadeus, voglia di riscatto. Come reagisce la Novello / Video



L'estate deve ancora entrare ufficialmente nel vivo, ma la stagione dei bikini per la Novello è iniziata già da un po'. Su Instagram sfoggia uno dietro l'altro due pezzi mozzafiato e quelle curve pericolose che hanno già fatto sbandare Valentino Rossi e migliaia di follower. I commenti ai suoi post sono numerosi tra cuori, fiammelle e apprezzamenti più piccanti. Francesca Sofia, 27 anni, fa la modella, si divide per il suo lavoro tra Milano e Tavullia, dove vive con il fidanzato Valentino Rossi, che ne ha invece 42, compiuti quest’anno a febbraio. Ma la differenza d’età e i lavori, entrambi molto impegnativi, non hanno di certo spaventato i due innamorati.

