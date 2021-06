Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin: “Non sono omosessuale, ma…”

13 giugno 2021 a

Giorgia Soleri, modella e fidanzata di Damiano David dei Maneskin, si è lasciata andare ad alcune confessioni durante una chiacchierata con i suoi follower su Instagram. Poche settimane fa il frontman della band vincitrice dell’Eurovision ha reso nota la sua relazione con la modella, che in realtà va avanti da ben 4 anni.

Uno dei seguaci della ragazza le ha fatto una domanda proprio su Damiano e sull’ufficializzazione della storia: “Lo trovi in linea con il tuo femminismo?”. A quel punto la risposta della Soleri è stata categorica: “Cosa c’è di non femminista? Avere un fidanzato famoso non è femminista? O sarebbe stato più femminista nascondere per sempre una relazione (che voglio dire, è una cosa meravigliosa, non è che sto rubando a casa della gente) perché poi la gente ha da ridire sulla visibilità che è, ovviamente, aumentata?”.

La modella, poi, ha anche fatto una precisazione sul suo orientamento sessuale. Quando le hanno chiesto se fosse omosessuale, lei ha replicato: “Io omosessuale? No, non l’ho mai detto! Questa domanda mi arriva in continuazione, immagino che qualcuno abbia messo in giro questa voce. Comunque no, sono bisessuale!”. Anche il cantante si è di recente esposto sulla sua storia, spiegando il motivo per cui ha deciso di renderla pubblica. "Avevo i paparazzi sotto casa mattina e notte. Così, dopo quattro anni di relazione, ho fatto il suo nome. Continuo ad avere i paparazzi sotto casa mattina e notte, ma almeno non devo più nascondere nulla", ha detto in un'intervista a Vanity Fair.

