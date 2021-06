Mara Venier, "a c*** di padella". Paresi facciale, com'è ridotta oggi: ecco il primo video

14 giugno 2021 a

Il ritorno in video di Mara Venier. Non davanti alle telecamere di Domenica In, che il 13 giugno non è andata in onda su Rai1 (stop ai palinsesti già ampiamente preventivato, causa Europei 2021 di calcio), ma davanti al telefonino di Alberto Matano. E così l'obiettivo "privato" del conduttore della Vita in diretta è diventato pubblico e virale nel brevissimo volgere di pochi minuti, da quando cioè il giornalista ha condiviso il video tra le "stories" su Instagram.

La Venier e Matano sono a un ristorante, Mara seduta al tavolo si copre il volto con un tovagliolo bianco. Nei giorni scorsi ha sconvolto l'Italia ha causa delle sue vicissitudini sanitarie. Due settimane fa si era sottoposta a quello che sembrava un normale intervento odontoiatrico di routine, ma l'impianto ha portato con sé effetti gravi e totalmente imprevedibili, che hanno costretto la conduttrice veneziana ad andare nuova mente sotto i ferri e sottoporsi a un intervento durato 8 ore, con dolorosa convalescenza a casa.

"Ho una paresi totale alla faccia: bocca, naso, guancia. Zero sensibilità. Nonostante il nervo lesionato, non ho dolore - spiegava Zia Mara al Corriere della Sera -. Non passava quell'effetto di anestesia. Avevo sempre la faccia bloccata. Ho chiamato il dentista più volte, ma mi rassicurava dicendomi che era tutto normale". In realtà, l'impianto aveva lesionato il nervo e per questo è stata necessaria una nuova operazione eseguita dal dottor Valentino Valentini, "chirurgo maxillofacciale che benedico".

"Non potete sapere chi c'è con me oggi", annuncia Matano ai followers. Poi gira il telefonino e inquadra la Venier: "Quanto sei bella...". Risposta sarcastica di Mara: "Eh, come il c***l della padella". Si ride per non piangere: l'espressione del volto di Miss Domenica In tradisce l'amarezza di un brindisi con calice colmo di vino bianco ben poco gioioso.

