Domenica In costretto a chiudere? L'incubo di Mara Venier: "Stavolta il crollo psicologico è vicino"

Domenica In potrebbe chiudere la stagione su Rai1 anzitempo. Il motivo è ovviamente da ricercare nei problemi seri di Mara Venier, le cui condizioni di salute sono peggiorate. “Sto malissimo, è un incubo che mi ha cambiato la vita”, ha dichiarato la conduttrice al Corriere.it, riferendosi all’operazione ai denti per l’installazione di un impianto e l’altra per rimuoverlo. “Non ce la faccio, voglio pensare a curarmi”, ha dichiarato in merito all’impegno con Domenica In.

Giustamente la Venier deve pensare alle sue condizioni di salute, messe a rischio incredibilmente da quello che sembrava un intervento di routine per l’installazione di un impianto e che invece si è rivelato un inferno. Domenica 13 giugno la trasmissione della “zia” Mara non andrà in onda per lasciar spazio agli Europei di calcio, ma si teme che non riesca a tornare neanche per il 20 di giugno: i suoi numerosi e affezionati telespettatori la stanno inondando di messaggi di affetto e vicinanza, molto importanti in un momento difficile e doloroso come questo.

Tra l’altro già lo scorso 6 giugno la Venier ha sfidato il dolore: “È stata durissima - ha confermato al Corriere.it - perché avevo attacchi di panico ed ero in lacrime con il direttore di Rai1, che mi dava coraggio. Sono andata in onda sperando di riuscire a superare il trauma”. Stavolta la “zia” Mara sente che il crollo psicologico è vicino: “Ne ho passate tante, ma stavolta faccio fatica a riprendermi”.

