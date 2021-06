La Vita in Diretta, Alberto Matano sulle condizioni di Mara Venier: "Questa volta...", gli ultimi dettagli del dramma

12 giugno 2021 a

a

a

Mara Venier ancora alle prese con una complicata operazione ai denti. La conduttrice di Domenica In, il programma in onda su Rai1 è finita sotto i ferri riportando dei problemi che le hanno compromesso temporaneamente, e in parte, la mobilità dei muscoli facciali. Tanti i messaggi di pronta guarigione tra cui quello di Alberto Matano. A La vita in diretta il conduttore ha voluto inviarle un suo saluto speciale: "Ci sentiamo sempre, ma lo voglio fare anche davanti a voi", è stata la premessa prima di continuare: "Voglio mandare un bacio speciale alla nostra amica Mara Venier, che come sapete ha avuto una brutta, terribile disavventura".

"Brutte eccezioni". La Venier svela la vergogna sulla sanità: intervento e terribili conseguenze, il dramma che sta subendo

Un fattaccio che l'ha costretta a disertare il consueto appuntamento della domenica con il suo pubblico. E tutto per colpa di un intervento dal dentista: "Ho una paresi totale alla faccia -aveva spiegato raggiunta dal Corriere della Sera - bocca, naso, guancia. Zero sensibilità. Nonostante il nervo lesionato, non ho dolore". La sua vita è così cambiata in pochissimo tempo: "Sono piena di antibiotici e cortisone. Sto sveglia tutte le notti, non riesco a dormire. Mangio solo gelati. Stamattina alle 4 mettevo a posto gli armadi per non impazzire".

"Aggredita con un coltello", ciò che la Venier aveva sempre nascosto: un racconto sconvolgente

I problemi sono iniziati lunedì 31 maggio quando la conduttrice di Rai1 è andata dal dentista per una "cosa veloce, invece è stato un intervento di 8 ore. Ero a pezzi". Poi, i giorni seguenti "non passava quell'effetto di anestesia. Avevo sempre la faccia bloccata. Ho chiamato il dentista più volte, ma mi rassicurava dicendomi che era tutto normale". Non proprio. Vitale è stato l'amico medico Giovanni Di Giacomo: "Lui - aveva confessato - ha capito subito, dai miei sintomi, che c'era qualcosa di molto serio e mi ha fatto andare di corsa dal dottor Valentino Valentini, chirurgo maxillofacciale che benedico". Risultato: un altro lungo intervento durante il quale "mi hanno tolto quell'impianto messo dal dentista. Era quello che aveva lesionato il nervo".

Mara Venier, "faccia completamente paralizzata": dramma e stop a Domenica In. "Un incubo": com'è oggi | Foto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.