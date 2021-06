Francesca Michielin, svolta "vamp". Così al Festival di Sanremo? Scordatela: ora è una "fatalona"

17 giugno 2021 a

Francesca Michielin ha cambiato look, parendo dai capelli. Un tempo lunghi, lisci e castani, da brava ragazza. Oggi corti, mossi e ossigenati. La cantante di Bassano del Grappa, 26 anni, ha postato sulla sua pagina Instagram una fotografia del suo look. Dopo il secondo posto a Sanremo in coppia con Fedez con Chiamami per nome, ha da poco lanciato un nuovo singolo, Cinema, in duetto con Samuel. In più, dopo oltre un anno di stop forzato, l’8 luglio partirà il suo tour che la porterà in giro per l’Italia durante l’estate. E così la cantante che sfoggia su Instagram un inedito caschetto biondo.

Sempre vista con i capelli castani, sin dal suo esordio a X Factor nel 2011. Ora bionda e il fatto non lascia indifferenti i suoi follower. Per annunciare il nuovo tour ha puntato sull'”effetto wow”, sfoggiando sui social e sulla locandina dei concerti la chioma color platino con le radici scure. Un perfetto gioco di contrasti che le illumina il viso facendo risaltare i suoi grandi occhi da cerbiatta, e che la rende più femminile e grintosa che mai. Un cambiamento radicale, sintomo di una voglia di rinnovarsi e di esplorare nuove strade.

Arrivata in Riviera per il Festival di Sanremo con la lunghissima chioma bruna, aveva poi calcato il palco dell’Ariston con un caschetto. Il suo taglio corto, con i capelli che arrivano alla base del mento e leggermente scalato, aveva suscitato stupore tra i fan. Lei è soddisfatta della sua scelta di stile, e si diverte a sperimentare con la sua chioma: dalla linea centrale a quella laterale, dall’effetto bagnato alle onde morbide e vaporose, pieni di mollettine o lasciati liberi. Adesso ha alzato l’asticella, stravolgendo il colore e scegliendo un luminoso biondo platino.

