Amedeo Goria insaziabile: “Quante volte al giorno lo facciamo”, con la modella 36enne usa un ‘aiutino'? 

“Nonostante l’età la mia virilità è al massimo”. Amedeo Goria ci ha tenuto a farlo sapere in un’intervista al settimanale Nuovo, dove ha parlato soprattutto della sua relazione con Vera Miales: tra i due ci sono 31 anni di differenza, ma stando a sentire il cronista sportivo tale divario si annullerebbe completamente in camera da letto. “Tra noi c’è una grande attrazione ed è successo che anche che abbiamo fatto l’amore cinque volte in un solo giorno - ha dichiarato Goria - posso ritenermi fortunato perché l’età non ha intaccato la mia virilità”.

Inoltre ci ha tenuto a sottolineare che “per amare non ricorro alla scienza o alla chimica”. Insomma, sarebbe tutta roba ‘naturale’, con un piccolo segreto: “Non bevo e non uso droghe. Finché avrò voglia di fare l’amore, lo farò. Quando sono in giro e vedo una ragazza che mi piace sento dentro di me il forte impulso di conquistarla e di sedurla: questo mi fa stare bene e mi rende felice”. Poi Goria ha avuto solo belle parole per Vera Miales, che considera una ragazza molto in gamba e che non vive di sole apparenze.

“Pensava di essere rimasta incinta - ha svelato il cronista sportivo - ma non era così. Me ne ha parlato e mi ha detto che vorrebbe un figlio con me, ma io le ho risposto che, se questo è il suo desiderio, dovrebbe cercarsi un altro uomo. La paternità per me è un capitolo chiuso”.

