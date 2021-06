Chiara Ferragni, dramma social: ecco chi le scippa il primato, da non credere

21 giugno 2021 a

Chiara Ferragni perde il primato: non è più lei l'italiana più seguita su Instagram. A prendere il suo posto è il tiktoker Khaby Lame. Non solo, perché il giovane di Chivasso possiede anche su TikTok il terzo profilo più seguito. In totale sono 24 milioni i follower che lo seguono e anche se si stacca poco dall'influencer, c'è chi è pronto a scommettere che crescerà ancora. Lame è così piazzato su TikTok dopo Addison Rae e Charli D’Amelio.

Ma la Ferragni non è la sola a dover fare i conti con il sorpasso (anche economici). Con lei ci sono anche Gianluca Vacchi e Belen Rodriguez. E ancora, c'è il marito dell'influencer, il rapper Fedez, e Mario Balotelli. Insomma, un successone quello di Khaby che - a differenza della Ferragni - non ha pubblicato 15 mila post bensì 114. Motivo questo per cui c'è chi teorizza che Lame aumentando i post possa scalare la vetta dei social network.

Per Khaby è stato un vero colpo di scena. Il 21enne è approdato sui social quasi per caso: dopo aver perso il lavoro a causa della pandemia, il giovane è tornato a casa dei genitori e ha dedicato una parte del suo tempo a video virali. A elogiarlo anche il New York Times, che su di lui ha scritto: "Il suo fulmineo successo in qualità di creatore digitale merita attenzione perché Khaby Lame non ha avuto nessun appoggio e non si è affidato a una crescita artificiale ricorrendo all’acquisto di follower. La sua ascesa è stata del tutto organica. Il segreto è la sua universale, esasperata qualità di uomo qualunque”.

