Fabrizio Corona si trova 9 poliziotti in casa? "È la mia fidanzata", clamoroso: chi era la bionda sdraiata sul divano

Recentemente Fabrizio Corona ha avuto alcuni problemi che lo hanno indotto a minacciare gesti estremi nel caso in cui dovesse essere riportato in carcere. L’ex re dei paparazzi è agli arresti domiciliari a Milano, dove lo scorso venerdì gli è capitato un disguido con le forze dell’ordine: nove poliziotti si sarebbero presentati a casa sua per presunti schiamazzi notturni, ma la verifica ha dato esito negativo. Negli ultimi giorni si è parlato di Corona anche in chiave gossippara: si vociferava che Jessica Antonini fosse la sua nuova fiamma.

Ma a quanto pare non è così: sarebbe invece Sophie Codegoni la sua nuova compagna, come avrebbe dichiarato Fabrizio in persona agli agenti che erano andati a controllare la situazione lo scorso fine settimana. Effettivamente nel video pubblicato dallo staff di Corona con l’intenzione di documentare l’arrivo della polizia in casa si intravedeva una ragazza bionda seduta a un tavolo. “È la mia convivente, la mia fidanzata”, si sarebbe giustificato Fabrizio.

Dalle ricostruzioni dei siti di gossip pare proprio che quella ragazza sia Sophie Codegoni, una ventenne molto popolare sui social dopo aver partecipato a Uomini e Donne. Attualmente la ragazza non ha replicato al gossip, ma è probabile che lo farà: recentemente in realtà sono molti i flirt che le sono stati attribuiti, a partire da quello con Niccolò Zaniolo.

