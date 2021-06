Massimo Boldi, colpaccio pazzesco: ecco Anita, 41 anni più giovane (e bellissima)

23 giugno 2021 a

a

a

Hai capito, Massimo Boldi? Per "Cipollino" è amore vero. Di nuovo innamorato. La fortunata? Si chiama Anita Szacon e ha 41 anni, ben 34 primavere in meno di lui. La coppia è stata paparazzata attovagliata a un ristorante dal settimanale Oggi. E, messo di fronte agli scatti, Massimo Boldi ha confermato la relazione e ha affermato: "Se sono innamorato? Credo di sì, perché ha un carattere impossibile. Solo un uomo innamorato potrebbe resistere, è spigolosissima", ha confidato.

Gli chiedono di Massimo Boldi e insulta la Lombardia: l'ultima pagliacciata di Toninelli

Anita, che vive e lavora a Roma, sarebbe un poco titubante. L'attore e comico prosegue nel suo racconto: "Mi piacciono la sua testa, il suo rigore, la sua sensibilità. Ma per ora c’è solo una bella amicizia fra noi. Lei mi sfugge. Si ritrae. Ma io spero di riuscire a conquistarla". Insomma, non ci sarebbe niente di scontato.

Sempre al settimanale, Massimo Boldi ha spiegato perché abbia un debole per le donne più giovani di lui: "La verità è che non mi rassegno. Che butto il cuore sempre oltre l’ostacolo e che spero sempre di avere accanto la donna giusta con cui passare la vita. Ma poi, inevitabilmente, il fatto che abbia 75 anni e non possa offrire una famiglia, dei figli, rema contro. L’età? Non è colpa mia. Sono accerchiato da ragazze bellissime, piene di verve e simpatia, che si propongono. Chi mi scrive su Instagram, chi si propone a cena. La mia popolarità, il personaggio che ho interpretato e interpreto nei film fa da catalizzatore. Si vede che non piaccio alle donne mature", ha concluso Massimo Boldi.

"Un luminare". Massimo Boldi in studio dalla Venier, travolto dagli insulti per questo gesto: "L'ha fatto davvero?"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.