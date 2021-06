Arisa, "in cosa mi trasformo": la confessione più inaspettata su Euro 2020

24 giugno 2021 a

a

a

"Mi sento profondamente italiana e ringrazio la sorte per essere nata qui": Arisa ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato soprattutto di Coro Azzurro, la canzone che ha fatto per gli Europei insieme agli Autogol, gruppo di influenecer e youtuber molto seguito. L'artista si è detta contenta per aver partecipato alla realizzazione di questo brano, poi ha aggiunto: "Adoro conoscere cose nuove! Il calcio mi piace, ma non sono una grande tifosa".

"Perché si deve spogliare?": Arisa nel mirino di una fan, chi scende in campo per difenderla

Pur non essendo una tifosa vera e propria, Arisa si è spesso trovata a dover fare i conti col calcio: "In passato guardavo l’Udinese, roba di fidanzati. Ma anche io, come tanti, mi trasformo quando gioca l’Italia. Mi sento profondamente italiana e ringrazio la sorte per essere nata qui, per questo sono tanto onorata e orgogliosa di aver fatto qualcosa per il mio Paese”.

Nel corso dell'intervista, poi, parlando di un aspetto particolare del proprio carattere ha confessato: “Io sono un’intrattenitrice e faccio le cose per gli altri, sono da sempre un po’ un giullarino”. La cantante, inoltre, di recente è stata oggetto di attacco da parte di una telespettatrice che ha detto: "Mi rendo conto che Arisa sia una donna dello spettacolo, oltre che una cantante, però non capisco l’esigenza che ha di spogliarsi per “celebrare” il corpo. Fai la cantante? Allora canta!".

"Non mi cag*** molto quel ragazzo". Arisa, bomba su "Amici": con Tancredi è finita malissimo? La confessione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.