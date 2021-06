Ilary Blasi e Francesco Totti, la vacanza nel cuore del contagio: "Attenti, è pericoloso", occhio al dettaglio

28 giugno 2021 a

a

a

Francesco Totti in vacanza con Ilary Blasi e i figli a Mosca. Ma un dettaglio fa infuriare i fan che si scatenano sui social.. L'ex capitano della Roma e la conduttrice dell'sono volati con i tre figli (Christian, Chanel e Isabel) a Mosca per trascorrere qualche giorno di vacanza. La famiglia sta così documentando il primo viaggio all'estero post pandemia con foto e video su Instagram.

"Avvertitela!". Valentina Persia, incidente bollente in diretta: fuori tutto dal bikini. Panico Blasi, Isola vm 18 anni | Guarda

La conduttrice ha condiviso una romantica foto in cui tiene la mano del marito, di fronte alla cattedrale di San Basilio. Immediati i commenti entusiasti dei fan: "Buone vacanze, divertitevi". E: "Siete bellissimi, super innamorati". Ma tra i follower, c'è qualcuno che li criticare: "Ma in un momento in cui in Russia salgono i contagi voi andate a Mosca?". E ancora: "Invece di restare in Italia, vanno all'estero dove ci sono le varianti". "State attenti, è pericoloso". Ma in tanti altri li difendono: "Sono liberi di viaggiare in sicurezza, lasciateli in pace". In ogni caso, la foto "russa" fa il giro del web e per lady Totti è boom di like.

"Tu in discoteca ci vai per...". Prego? Ilary Blasi fuori controllo: come umilia Rosolino in diretta, cala il gelo

Prima di partire per le vacanze a Mosca, Ilary Blasi è stata la madrina al battesimo di Jolie, la figlia di Melory, sua sorella minore. Mentre il ruolo di padrino è stato dato ad Adriano, il fratello del marito di Melory. Per l'occasione, la presentatrice dell'Isola dei Famosi ha rinunciato ai tacchi: la Blasi, 40 anni, si è presentata in Chiesa con un abito in tulle e pois color avorio, ai piedi un paio di sobrie ciabattine. La sorella Melory ha invece preferito sfoggiare un abito lungo floreale abbinato a dei sandali arancioni.

Video su questo argomento Totti e Blasi, l'allenamento casalingo è a dir poco acrobatico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.